Британский актер сэр Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет, сообщает ВВС со ссылкой на его семью. О причинах смерти не сообщается.

Шон Коннери первым воплотил на большом экране образ агента 007 Джеймса Бонда и снялся в семи фильмах бондианы. Он считается каноническим исполнителем этой роли, хотя теперь грубое обращение его героя с женщинами осуждается.

Коннери получил свою звездную роль без кинопроб. Это был рискованный выбор, так как за пределами Британии он известен не был. Однако после первого же фильма бондианы "Доктор Но" Коннери стал мировой знаменитостью, пишет Variety.

Коннери - обладатель премии "Оскар" за роль второго плана в гангстерском боевике "Неприкасаемые", где он сыграл ирландского полицейского. За свою карьеру Коннери также был удостоен двух премий BAFTA и трех "Золотых глобусов".

В 2000 году актер был посвящен в рыцари и получил титул сэра. Он также удостоен французского ордена Почетного легиона и американской Медали Центра имени Кеннеди.

В 2003 году Коннери завершил свою полувековую карьеру. Много лет он жил за пределами родной Шотландии и Британии вообще, что не мешало ему поддерживать независимость Шотландии и быть членом Шотландской национальной партии. В 2014 году актер заявил, что вернется в страну только когда она станет независимой.

"Сегодня наша нация оплакивает одного из своих самых любимых сыновей", - прокомментировала кончину Шона Коннери первый министр Шотландии Никола Стерджен. "Он был мировой легендой, но, прежде всего, патриотом и гордым шотландцем - его присутствие на открытии шотландского парламента в 1999 году показало его любовь к стране, где он родился. Шон всю жизнь был сторонником независимой Шотландии, и те из нас, кто разделяет эту веру, в долгу перед ним", - отметила Стерджен.

В Испании Коннери и его супруга обвинялись в уклонении от уплаты налогов с продажи в 1999 году земельного участка с виллой "Малибу", расположенных на первой линии от пляжа в Марбелье, а также в соучастии в отмывании денег.

Помимо фильмов о Джеймсе Бонде, Коннери известен ролями в картинах "Убийство в Восточном экспрессе", "Бандиты во времени", "Горец", "Имя розы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Охота за "Красным Октябрем"", "Робин Гуд, принц воров".