Страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу с мая

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Страны ОПЕК+ приняли решение постепенно наращивать добычу нефти. Этот процесс начнется в мае, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи ОПЕК+.

В начале заседания большинство стран ОПЕК+ высказывались за сохранение текущего уровня добычи на месяц и даже на два, но затем Саудовская Аравия выступила с предложением увеличить добычу ОПЕК+ на 350 тыс. баррелей в сутки в мае и в июне, а свою добычу увеличить еще на 250 тыс. б/с в мае и затем в июне, сократив таким образом свои добровольные сокращения в 1 млн б/с, введенные в феврале.

Россия поддерживает постепенное увеличение добычи, сообщил источник "Интерфакса".

В настоящее время министры обсуждают детали повышения объема добычи.

В марте страны ОПЕК+ решили не повышать в апреле добычу нефти на 0,5 млн б/с. Но это решение не распространялось на Россию и Казахстан, которые могли повысить добычу на 130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно.

В четверг котировки нефти продолжают расти на ожиданиях итогов заседания министров стран ОПЕК+, на котором обсуждаются майские квоты на добычу нефти. К 17:41 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,24%), до $62,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,18 (0,3%), до $59,34 за баррель.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в среду сказал, что, несмотря на позитивные факторы, в том числе массовую вакцинацию от COVID-19 в мире, а также бюджетные стимулы, экономическая среда остается "проблемной, сложной и неопределенной".

Аналитики ANZ указывают, что рост заболеваемости коронавирусом в Европе способствовал неопределенности относительно спроса на нефть, что может заставить ОПЕК+ сохранить уровень сокращения добычи.

"Вчера Франция объявила о введении еще одного четырехнедельного локдауна, в то время как Италия продлила карантинные меры. Это задерживает восстановление спроса и сохраняет избыток предложения на физическом рынке", - приводит слова экспертов S&P Global Platts.

Аналитик Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттл отмечает, что на нефтяном рынке в данный момент достаточно предложения, однако ситуация в текущем квартале может измениться. "Мы ожидаем, что спрос опередит предложение, - сказала она MarketWatch. - Решение ОПЕК+ сохранить производство в мае почти неизменным по сравнению с апрелем ускорит ребалансировку".

В марте нефть марки Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,8%, однако по итогам первого квартала 2021 года контракты подорожали соответственно на 23% и 22%.