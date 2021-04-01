Максим Решетников

Минэкономразвития России / YouTube

Минэкономразвития РФ отметило "закупки впрок" в некоторых звеньях цепи поставок сахара, передает "Интерфакс". При этом ведомство считает, что принятые меры позволят стабилизировать ситуацию. "В ряде элементов цепочки идут закупки впрок. Коллеги из ФАС это подтверждают", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг.

По словам высокопоставленного чиновника, ФАС и Минсельхоз контролируют выполнение ценовых соглашений по сахару. "Утверждают, что нарушений нет", - сказал он.

"В то же время статистика зафиксировала за последние две недели некий всплеск от того уровня, который мы наблюдаем. Но это как раз то, что побудило нас принять решение о продлении ценовых соглашений", - сказал он.

Министр утверждает со ссылкой на данные ФНС (по контрольно-кассовой технике), что никаких колебаний в потреблении сахара нет.

"Никакого дефицита, по уверению Минсельхоза, нет. Минпромторг расширяет практику прямых соглашений производителей и сетей, чтобы ситуация была максимально прозрачной и понятной", - заявил Решетников.

"Все документы по субсидиям будут приняты и ситуация стабилизируется", - заверил он в заключение.