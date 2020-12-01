Pixabay.com Решение ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу нефти внезапно перенесли на 3 декабря

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Министры стран ОПЕК на заседании в понедельник достигли консенсуса о необходимости продлить текущие ограничения по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря для дополнительных консультаций, пишет "Интерфакс".

В апреле страны ОПЕК и не-ОПЕК приняли решение о беспрецедентном сокращении нефтедобычи после падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сроком на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

В ноябре планы ОПЕК были нарушены из-за возобновления карантинов для сдерживания коронавируса и возобновившейся нефтедобычи в Ливии. Однако появление вакцины от заболевания дает надежду на то, что спрос восстановится быстрее. К тому же Азия активно наращивает спрос на нефть, хотя зимой спрос на нее традиционно слабеет.

В воскресенье лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия - пригласили на переговоры членов комитета, чтобы предложить продление нынешних мер на первый квартал 2021 года. При этом Россия предлагала начать наращивать добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Ее позицию поддержали представители Казахстана, заявив, что им сложно продлевать сделку на текущих условиях. Информированный источник агентства сообщил, что Казахстан поддержал позицию по продлению ограничений на первый квартал 2021 года, но одним из ключевых условий для этого было смягчение действующих квот.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов полагает, что для продления сделки нужно добиться исполнения всех обязательств по сокращению объемов добычи нефти. С мая накопленная недосдача достигла 2,35 млн б/с (в расчете на месяц), при этом хуже всех исполняли сделку Ирак, Нигерия, Габон, Ангола и Алжир. Россия все это время исполняла сделку почти полностью, но за счет больших объемов, которые нужно было снизить, накопленный долг составляет почти столько же, сколько и у второго производителя среди ОПЕК - Ирака, который в процентном соотношении существенно недоисполнял сделку - около 0,6 млн б/с.

Как сообщает "Финам", Саудовская Аравия выступает за продление нынешних квот, поскольку рост добычи в условиях слабого спроса может оказать серьезное давление на нефтяные цены. ОАЭ выразили готовность поддержать продление действующих квот только при условии выполнения условий сделки другими участниками альянса.

Еще одним фактором, который может негативно сказаться на нефтяных ценах, является продолжающийся рост добычи в Ливии. В ноябре страна нарастила объемы добычи на 700 тыс. баррелей в сутки, до 1,25 млн баррелей в сутки, что превысило ожидания аналитиков и должностных лиц ОПЕК. При этом увеличение добычи в Ливии превысило согласованное сокращение другими странами ОПЕК. Кроме того, рост производства нефти был зафиксирован в Иране и Венесуэле, которые также не связаны условиями сделки ОПЕК+. Такие несогласованные действия участников организации могут существенно снизить эффект от усилий по стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, есть ли у России разногласия с партнерами по ОПЕК+, сосредоточив внимание на подготовительной работе. Как сообщает ТАСС, Песков заявил, что в графике Владимира Путина нет телефонных разговоров с руководством Саудовской Аравии или других стран ОПЕК+. Условия нефтяной сделки не планируется обсуждать и с представителями крупнейших российских нефтяных компаний.