В 2020 году ВВП России сократился на 3,1%, сообщил Росстат (в дальнейшем оценка может уточняться)

Moscow-Live Это первая оценка ВВП за 2020 год, позже Росстат обещает уточнить ее по мере поступления дополнительной отчетности

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В 2020 году ВВП России сократился на 3,1%, сообщил Росстат (в дальнейшем оценка может уточняться). Это максимальное падение с 2009 года, когда из-за кризиса экономика рухнула на 7,8%. ВВП также сокращался в 2015 году, но лишь на 2%.

Это первая оценка ВВП за 2020 год, позже Росстат обещает уточнить ее по мере поступления дополнительной отчетности, пишет РБК.

При этом опубликованная Росстатом оценка оказалась значительно лучше прогнозов, даже официальных. Так, Минэкономразвития ожидало обвала на 3,9%, большинство опрошенных агентством Bloomberg экономистов - на 3,7%.

Падение потребительского спроса привело к падению расходов на потребление в целом на 5,2%, хотя другие категории "потребителей" - органы государственного управления и обслуживающие домохозяйства некоммерческие организации - увеличили траты на здравоохранение и другие меры по борьбе с пандемией коронавируса, отметил Росстат.

По отраслям сильнее всего под влиянием карантинных ограничений сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%), отмечает статистическое ведомство.

Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли на снижение индекса физического объема добавленной стоимости в добывающей промышленности (спад на 10,2%).

Прирост валовой добавленной стоимости отмечен в сфере финансов и страхования (на 7,9%), в области госуправления и обеспечения военной безопасности; социальном обеспечении (на 2,5%), в области здравоохранения и социальных услуг (на 0,3%) и в области информации и связи (на 0,2%).

Согласно оценкам МВФ, налогово-бюджетные меры поддержки экономики в России, составили около 3,5% ВВП, а с учетом внебюджетных мер - около 4,5% ВВП. Оценка МВФ совпадает с расчетом российского Минфина, представленным в основных направлениях бюджетной политики на ближайшую трехлетку.

Среди стран "Большой двадцатки", по расчетам МВФ, Россия занимает третье место с конца по объему антикризисного пакета - ниже только Индонезия и Мексика.