Виктор Вексельберг

АГН Москва / Андрей Никеричев

Миллиардер Виктор Вексельберг рассказал в интервью Forbes, что на его счетах в американских и швейцарских банках к сегодняшнему дню заморожено больше 1,5 млрд долларов. Воспользоваться средствами на этих счетах можно только с разрешения Минфина США, однако такого разрешения ему не дают.

Вексельберг пожаловался, что ему не разрешили даже направить "относительно небольшие суммы - несколько миллионов" на борьбу с пандемией коронавируса. "Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" - возмутился бизнесмен. По словам Вексельберга, из-за санкций с ним также неожиданно перестали общаться некоторые люди. Он добавил, что из-за ограничительных мер его компании "Ренова" пришлось прекратить поддержку многих российских культурных и благотворительных проектов.

О заморозке средств Вексельберга в швейцарских банках стало известно в 2018 году. Тогда называлась сумма 1 млрд швейцарских франков, или $1,013 млрд. Заморожены оказались счета миллиардера в публичных и частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer. Введенные против него санкции Вексельберг впоследствии назвал "тотальным кризисом в жизни".

В мае 2020 года Вексельберг сообщил, что Julius Baer не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией. Бизнесмен назвал такие действия варварством и призвал международное сообщество "проявлять инициативу, чтобы преодолевать искусственные барьеры".

В декабре швейцарская газета Tages-Anzeiger написала, что Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии, поскольку Julius Baer отказывает бизнесмену из-за санкций США. Формально иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, одним из бенефициаров которой является Вексельберг. Истец счел заморозку счетов необоснованной, поскольку Lamesa Holding не находится в санкционных списках, однако суд признал правомерность блокировки счетов компании. Газета указывала, что доступ к хранящимся в Julius Baer активам бизнесмену необходим для выплаты кредита в размере $160 млн.