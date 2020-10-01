РФ и Мальта подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде процентов и дивидендов, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Минфина РФ.

С российской стороны документ подписал статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, со стороны Мальты - Чрезвычайный и полномочный посол республики в России Пьер Клайв Аджус.

По данным ведомства, ратификация протокола должна состояться до конца года, чтобы его положения начали применять с 1 января 2021 года.

Также отмечается, что аналогично подписанному ранее протоколу с Кипром, документ определяет перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде процентов и дивидендов. "Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

По словам Сазанова, следующее подписание аналогичного соглашения планируется с Люксембургом, переговоры также ведутся с Нидерландами.

Власти РФ хотят повысить налог на дивиденды, которые выводятся за рубеж, с 2% до 15%. Данная мера требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.

Кипр уже согласился внести соответствующие поправки в соглашение с РФ. В Минфине подсчитали, что уже со следующего года бюджет будет дополнительно получать 130-150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.