Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, второй - в 2021-м

РУП «Белорусская атомная электростанция» Александр Лукашенко во время посещения площадки строительства Белорусской АЭС, 9 октября 2015 года

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Ответственные за энергетику министерства Латвии, Литвы и Эстонии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в Островце, сообщается на сайте министерства экономики Эстонии. Для этого будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии.

В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.

Страны Балтии также договорились снизить мощности при сделках с третьими странами, после чего их объем, предположительно, сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии и Центральной Европы, запланированной на конец 2025 года.

Кроме того, Литва, Латвия и Эстония договорились о едином тарифе на использование инфраструктуры, который планируется внедрить в конце первого квартала 2021 года сразу после принятия необходимых для этого законов в Латвии и Литве.

В Таллине считают, что единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение торговых возможностей с третьими странами улучшают положение на рынке и перспективы балтийских производителей электроэнергии, отметил глава Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас.

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, второй - в 2021-м. Станция находится в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, поэтому ее строительство особенно беспокоит Литву. Министр энергетики страны Жигимантас Вайчюнас ранее оценил потери Белоруссии из-за бойкота Балтийских стран в "сотни миллионов евро" доходов ежегодно.

Литва утверждает, что Минск не представил исчерпывающую оценку влияния БелАЭС на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики. 10 июля 2016 года на стройке произошло ЧП: корпус реактора упал при подготовке к установке в реакторном блоке. После этого в Вильнюсе потребовали заморозить строительство АЭС до проведения стресс-тестов и выводов экспертов. Белорусские власти отказались приостанавливать работы.

В июне 2017 года литовский парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Белоруссии.

31 августа Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон-грата президента Белоруссии Александр Лукашенко и еще 29 должностных лиц, которых считают причастными к фальсификации результатов президентских выборов и поддержке насильственного подавления мирных протестов в стране. В список лиц, которым запрещен въезд в страны Балтии, вошли руководители силовых ведомств, глава и сотрудники Центризбиркома Белоруссии, представители президентской администрации.

Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает ответные меры на введенные санкции. В частности, рассматривается возможность переориентировать белорусские грузы с балтийских портов на Россию. Он посоветовал странам Балтии "поаккуратнее накатывать на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", цитирует БелТА.

По мнению Лукашенко, "более матерые" зарубежные страны понимают, что с Белоруссией "не стоит задираться", так как она может закрыть границы под Брестом и Гродно, затруднив немецким грузам путь на восток. Поэтому "более слабым странам Балтии", по мнению Лукашенко, "дали команду "фас", они и вякнули из-под забора".