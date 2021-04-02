Стоимость авиабилетов, купленных в январе - марте, в некоторые города РФ с вылетом в апреле - июне повысилась на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают "Известия"

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Стоимость авиабилетов, купленных в январе - марте, в некоторые города РФ с вылетом в апреле - июне повысилась на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные агрегаторов для путешественников Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip. При этом больше всего подорожали билеты в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары из Москвы. Однако в правительстве РФ опровергают подорожание билетов.

Как поясняют эксперты, использующие данные агрегаторов, резкое повышение цен обусловлено растущими затратами авиаперевозчиков, низкой рентабельностью и накопленным убытком за 2020 год. Так, билеты из Москвы в Набережные Челны подорожали на 121%, стоимость перелета в Томск увеличилась на 91%, в Нижнекамск - на 88%, в Чебоксары - на 46%. На 58% поднялась стоимость авиабилетов из Сочи в Пермь, а из Новосибирска в Нижневартовск - на 41%.

На 30-36% поднялись цены и на перелеты из Москвы в Ханты-Мансийск, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Минеральные Воды, Якутск, Краснодар и Сыктывкар. Перелеты из Москвы в Калининград, Казань, Иркутск, Волгоград, Симферополь, Сочи, Сургут, из Сочи в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург подорожали более чем на 15%.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова подтвердила "Известиям", что цены на авиабилеты по России с вылетом с апреля по июнь из Москвы, Сочи и Симферополя увеличились, при этом в среднем билет в одну сторону из Москвы стоит 5,1 тыс. рублей, что на 10% дороже, чем до пандемии COVID-19 два года назад. Представитель сервиса также отметила, что авиабилеты из Сочи подорожали на 21% - до 6,2 тыс. рублей, а из Симферополя - на 3%, до 6 тыс. рублей.

Как утверждает представитель "Туту.ру", цены на авиаперелеты по РФ остаются доступнее, чем в другие страны. Так, среди 10 самых популярных зарубежных направлений за апрель - июнь только в Кишинев можно купить билет за сумму до 10 тыс. рублей в одну сторону.

Эксперты связывают значительный рост цен на внутренние авиаперевозки с тем, что авиакомпании накопили колоссальные убытки и нарастили долговую нагрузку в период пандемии коронавируса и введенных санитарных ограничений. К тому же за последний год возросли операционные издержки: подорожало обслуживание в аэропортах и авиатопливо.

В Минтрансе сначала заявили, что не могут прокомментировать резкое увеличение стоимости, поскольку не знакомы с методикой оценки агрегаторами цен на авиаперелеты. Представитель ведомства уточнил, что на доступность минимальных тарифов для населения окажет положительное влияние увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании на II квартал 2021 года.

Позднее в пресс-службе Минтранса добавили, что информация билетных агрегаторов о повышении стоимости авиабилетов с 2019 года на 15-120% не корректна и не соответствует действительности. Также в министерстве отметили, что по многим направлениям стоимость билетов за период с июня 2019 года по июнь 2021 года наоборот снизилась, передает ТАСС.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России, - отметили в Минтрансе. - Авиакомпании отмечают, что осуществленные продажи на период апрель - июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем в аналогичном периоде 2019 года".

Сравнение цен с аналогичным периодом 2019 года обусловлено тем, что весной 2020 года из-за разгара пандемии COVID-19 спрос на перевозки был неэластичен, а изменение тарифов не приводило к изменению спроса.