Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизился на 8,6% по сравнению с предшествующим годом и составил 512,68 млн тонн

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизился на 8,6% по сравнению с предшествующим годом и составил 512,68 млн тонн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Этот показатель стал минимальным за последние девять лет и приблизился к десятилетнему минимуму: в 2010 году он составил 512,3 млн т, отмечает РБК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,27 млн баррелей, с поправкой на високосный год. В декабре добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн.

"Роснефть" с начала года снизила добычу нефти на 9,8% - до 196,4 млн тонн), сообщает ТАСС со ссылкой на данные по международным стандартам финансовой отчетности. Добыча "Лукойла" с начала года сократилась на 10,6% - до 73,7 млн тонн.

"Сургутнефтегаз" за тот же период снизило добычу на 9,9% - до 54,75 млн тонн. "Газпром нефть" - на 6,2%, до 56,7 млн тонн. У "Татнефти" с начала года сокращение составило 12,7% - до 26 млн тонн. "Новатэк" добыл с начала года 11,8 млн тонн (сокращение на 0,5%).

С 1 января 2021 года ОПЕК+ будет наращивать суточную добычу на 500 тысяч баррелей каждый месяц. Министры энергетики стран - участниц ОПЕК+, договорились встречаться каждый месяц, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы перед отраслью.