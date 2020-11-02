motortion / DepositPhotos За полгода мошенники украли 4 млрд рублей со счетов клиентов банков

motortion / DepositPhotos

Количество заблокированных по инициативе Банка России телефонных номеров мошенников за первое полугодие 2020 года превысило 9700 - это в 4 раза больше того же периода прошлого года. За это же время банками было зафиксировано более 360 000 несанкционированных операций со средствами граждан, совершенных без их согласия. Всего было похищено примерно 4 миллиарда рублей.

80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров. Эти цифры приведены в первом "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств" Банка России, на который ссылаются "Ведомости".

Банки смогли вернуть клиентам лишь около 485 млн рублей похищенных средств. "Минимизировать возможный ущерб от деятельности злоумышленников в интернете позволит принятие законопроекта, который дает Банку России право самостоятельно блокировать используемые ими сайты. В таком случае мы сможем действовать оперативно, чтобы как можно меньше людей попадали в ловушку, - сказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. - Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены".

Почти 70% операций мошенников - это телефонные звонки с применением социальной инженерии, то есть психологического воздействия на людей, которое вынуждает их самостоятельно отдавать деньги или содействовать преступникам: сообщать конфиденциальные данные, устанавливать ПО на мобильные устройства, вводить пароли.

"За период пандемии количество звонков так называемых обзвонщиков увеличилось на 200%", - сказал Артем Сычев, первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России. По его словам, средний чек хищений в результате обзвонов составляет порядка 10 000 рублей.

Юрий Божор, руководитель экспертной группы управления финансовой доступности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, уверен, что банки должны отвечать за безопасное проведение операций клиентами, а один из способов увеличить заинтересованность банка в улучшении работы службы фрод-мониторинга - обязать его разделять с клиентом финансовый ущерб от такого мошенничества.

В качестве примера эффективной защиты пожилых людей от мошенников представитель ЦБ приводит разработку мобильных банковских приложений с ограниченным набором функций, в рамках которых человек сможет совершать простые и не очень рисковые платежи. Кроме того, один из российских банков уже внедрил пилотную систему, когда клиент в возрасте может сам назначить себе финансового попечителя, который будет контролировать наиболее опасные переводы. Если перевод нестандартный, система сработает и отправит транзакцию на одобрение человеку, которого клиент сам выбрал.