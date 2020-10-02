Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Рубль возобновил падение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и "коронавирусного" Трампа

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль возобновил падение к бивалютной корзине на снижении интереса глобальных инвесторов к риску и активно дешевеющей нефти. Об этом сообщает "Интерфакс".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,33-77,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,89 руб./$1 (+52,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,42 руб./EUR1 (+56 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 54,06 копейки к уровню закрытия четверга, до 83,98 рубля. Доллар при этом оказался на 61,26 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 69,63 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет в условиях общемирового падения интереса инвесторов к риску после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Он сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

Кроме того, на ситуацию оказывают влияние цены на нефть эталонных марок, которые усилили снижение после заметного падения накануне. По данным MarketWatch, в четверг, 1 октября, нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в пятницу уменьшилась на 2,66% - до $39,84 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3,2%. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,79% - до $37,64 за баррель. В четверг фьючерсы потеряли в цене 3,7%.

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд."Ожидания того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. Тем временем ОПЕК+ необходимо дополнительно сократить добычу на 2,375 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство.