За первое полугодие 2020 года граждане России рекордно сократили потребительские расходы, следует из результатов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которое ссылается газета "Известия".

В среднем жители России стали тратить за полгода на 11,5 тысяч рублей меньше. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года. С поправкой на инфляцию они уменьшились на 10%. Отмечается, что это первое падение расходов с 2006 года. Последние 13 полных лет траты с января по июль только росли.

Лидером по этому показателю стала Москва, жители которой сократили свои расходы в среднем на 41 тысячу рублей. На втором месте по сокращению расходов оказались жители Якутии, которые потратили на 28,7 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. Далее расположились жители Севастополя (минус 26 тыс. рублей расходов), Ямало-Ненецкого автономного округа (минус 19,1 тыс.) и Краснодарского края (минус 18,9 тыс.).

В процентном отношении самое крупное снижение потребительских расходов зафиксировано в Севастополе (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестане (на 17,3%).

Больше всего население сократило траты в регионах, в которых в докризисное время наблюдались большие расходы. Среди них - Москва, Санкт-Петербург, ХМАО-Югра, ЯНАО. Это объясняется общей дороговизной жизни в указанных регионах и наличием в потребительской корзине необязательных расходов, от которых жители смогли отказаться, пояснил управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

В качестве причин называются пандемия коронавируса, инфляция, а также желание россиян накопить "подушку безопасности" на случай углубления кризиса. Отмечается, что за первое полугодие этого года граждане России направили на сбережения 7,6% своих доходов - это на 6 процентов больше, чем годом ранее.

Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Большую часть этих средств граждане предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах, сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Впрочем, в некоторых регионах средние затраты, наоборот, выросли по сравнению с прошлым годом. Так, на 8,5 тыс. рублей расточительнее стали жители Сахалинской области, на 1,5 тыс. рублей увеличили расходы в Алтайском крае, а на 1,2 тыс. выросли средние затраты в Амурской области. Больше потратило также население Рязанской и Тверской областей (на 1,1 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно) и Ненецкого автономного округа (на 900 рублей).

В августе Росстат опубликовал данные, согласно которым каждый пятый ребенок в России проживает в семье с доходами ниже прожиточного минимума, а всего за чертой бедности находятся почти 18 с половиной миллионов граждан России.

В июле опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что почти половине работающих россиян не хватает денег до зарплаты. 72% респондентов оценили свое финансовое состояние как "плохое" или "очень плохое".