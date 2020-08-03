Минфин РФ начал расторжение соглашения о двойном налогообложении с Республикой Кипр. Договор не дает возможности увеличить до 15% налоги на дивиденды и проценты для российских резидентов, также российская сторона считает, что предложения Кипра способствуют утечке капиталов из РФ

Anton_Sokolov / DepositPhotos 25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам предложил установить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%

Пресс-служба Президента России

Минфин РФ начал расторжение соглашения о двойном налогообложении с Республикой Кипр. Договор не дает возможности увеличить до 15% налоги на дивиденды и проценты для российских резидентов, также российская сторона считает, что предложения Кипра способствуют утечке капиталов из РФ.

"Для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин России 3 августа сего года начинает процедуру денонсации Соглашения", - говорится на сайте министерства.

Действующее соглашение с Кипром позволяет снизить ставку при выплате дивидендов на Кипр до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%. Минфин РФ предложил кипрской стороне поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам. Однако Кипр выдвинул свои предложения, которые, по данным Минфина, "размывают и делают недостижимым" предполагаемый эффект от поддержки национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу денег с территории РФ. В итоге было принято решение отказаться от соглашения с Кипром.

В Минфине Кипра сообщили РИА "Новости", что пока не получали уведомления от российских коллег и "находятся в ожидании", будучи оптимистично настроенными. Как заявила представитель Минфина Кипра, разрыв соглашения не будет положительным или полезным ни для одной из двух стран, и налогообложение будет регулироваться произвольно, негативно сказавшись на уверенности инвесторов.

"Наш настрой - не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам", - сказала представитель Минфина Кипра. По ее словам, Кипр первоначально предлагал продлить действие соглашения, но это предложение не было принято российской стороной.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам предложил установить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%. Такой же процент взимается с физических лиц - нерезидентов в России. Эти деньги пойдут на поддержку безработных и семей с детьми.

Для этого глава государства поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения. За время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По данным сайта Минфина РФ, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 триллиона рублей, а в 2019-м - более 1,9 триллиона рублей. Как отметил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС, после денонсации соглашения реструктурирование холдингов через Кипр станет невыгодным, и эти структуры выгоднее будет переводить обратно в Россию.