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Московский кредитный банк (МКБ) запустил сервис доставки дебетовых карт и возможности получения кредита наличными для тех, кто еще не является клиентом банка. Теперь оформить заявку на кредит и получить денежные средства можно без посещения офиса банка через интернет или мобильный банк "МКБ Онлайн".

Для этого достаточно на сайте банка или через контакт-центр оформить доставку дебетовой карты на дом. После получения карты нужно авторизоваться в личном кабинете через интернет или мобильный банк "МКБ Онлайн" и заполнить заявку на нецелевой кредит. После положительного решения банка денежные средства станут доступны клиенту на специально открытом счете прямо в "МКБ Онлайн".

"Как современный и технологичный финансовый институт, мы стремимся к тому, чтобы максимально расширить перечень банковских продуктов и услуг, доступных для получения в режиме онлайн, без посещения офисов банка, - отметил руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. - Совсем недавно мы предложили оформить кредит онлайн для уже действующих клиентов банка. Теперь же все желающие могут заказать карту МКБ и оформить кредит не выходя из дома".

Все операции совершаются дистанционно без визита в отделение банка. В "МКБ Онлайн" также доступно отслеживание графика ежемесячных платежей по кредиту и их погашение.