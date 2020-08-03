С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки. Пользователи сервиса "Яндекс.Деньги", "QIWI-Кошелька" WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи

junpinzon / DepositPhotos В октябре прошлого года компания Qiwi предложила разрешить пополнение электронных кошельков неидентифицированными пользователями, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5 тыс. рублей. В июне этого года ЦБ и Росфинмониторинг согласились вывести кошельки транспортных карт из-под действия закона, однако в итоге это посчитали нецелесообразным

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки. Пользователи сервиса "Яндекс.Деньги", "QIWI-Кошелька" WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет, пишет РБК.

С инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг. Его представители заявили, что подобные сервисы используются для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма и распространения наркотиков, а после привязки к кошельку банковского счета источник денежных средств становится известным.

Поправки в закон о национальной платежной системе были приняты летом 2019 года, но участникам рынка дали 12 месяцев для адаптации бизнес-процессов. Идею ужесточить операции с наличными для держателей кошельков поддержал и Банк России "в целях минимизации рисков операций с анонимными картами и электронными кошельками". По той же причине регулятор не согласился на перенос сроков применения новых правил из-за пандемии коронавируса.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, анонимно электронными кошельками пользуются около 10 млн человек. Ежегодно через такие сервисы совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. Как пояснил РИА "Новости" председатель ассоциации Виктор Достов, запрет распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов вне зависимости от их назначения, касаясь в том числе транспортных карт и карт школьников. сколько именно проектов будут вынуждены приостановить прием наличных, неизвестно. Обычно это небольшие региональные платежные решения для транспорта, организации питания сотрудников, школьных и рабочих столовых.

В октябре прошлого года компания Qiwi предложила разрешить пополнение электронных кошельков неидентифицированными пользователями, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5 тыс. рублей. В июне этого года ЦБ и Росфинмониторинг согласились вывести кошельки транспортных карт из-под действия закона, однако в итоге это посчитали нецелесообразным.

В некоторых регионах жителей предупредили о возможных проблемах заранее. Управление дорог и транспорта Липецкой области 30 июля опубликовало сообщение о том, что транспортные карты больше нельзя пополнять наличными. Сделать это можно в Сбербанке и банке "Зенит", через банковский терминал или по платежной ссылке. Такое же сообщение появилось на транспортном портале Великого Новгорода - с 3 августа карту "Береста" можно пополнить только через банк или приложение. А в Ивановской области обещают доработать программное обеспечение так, чтобы при пополнении карты наличными клиент проходил идентификацию. Как пояснил руководитель дирекции "Транспортные и социальные карты" платежной системы "Золотая корона" Александр Гришин, всего запрет на пополнение наличными коснется примерно 20 регионов.

В ЦБ пояснили, что на московскую "Тройку" и петербургский "Подорожник" запрет на пополнение наличными не распространяется: первоначально платеж поступает транспортной организации, а потом уже на карту. "Наши граждане так же, как и раньше, смогут беспрепятственно пополнять такие карты наличными деньгами", - заверил представитель ЦБ. А вот оператор подмосковной транспортной карты "Стрелка" уже уведомил клиентов о невозможности пополнять баланс наличными после 3 августа, одновременно с этим заявив, что пополнение наличными предпочитают не более 10% клиентов.

В пресс-службе управления транспорта администрации Челябинска также сообщили, что у жителей останется возможность пополнять транспортные карты наличными, пишет "Коммерсант". Глава Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков полагает, что транспортные карты в регионах не пользуются такой популярностью, как в Москве, поэтому больших проблем по этой части не ожидается. "Другой вопрос, что пополнить карту на 100-150 рублей большинству пользователей удобнее через терминал, чем через банк", - пояснил он.

Крупные компании, предлагающие клиентам электронные кошельки, уже подготовились к изменениям. Как отметили в пресс-службе группы QIWI, подавляющее большинство держателей кошельков в их системе идентифицированы, продолжается процесс отказа от анонимных кошельков в пользу обычных. В компании "Яндекс.Деньги" также утверждают, что переход будет безболезненным: среди их клиентов доля анонимных пользователей, пополняющих кошельки наличными, не превышает 5%, а после пополнения клиент проходит идентификацию. В то же время запрет анонимного пополнения кошельков наличными усложнит переход клиента на безналичные платежи.

Компания WebMoney также проинформировала клиентов о предстоящих изменениях и ввела для них новые способы идентификации. Однако там отмечают, что существенная доля владельцев неидентифицированных электронных кошельков приходится на подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета. Для них электронный кошелек становится безальтернативным способом совершения онлайн-покупок, и об их переходе на безналичный расчет речи не идет.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов полагают, что поправки негативно отразятся и на региональных социальных проектах, где используются электронные кошельки. По данным экспертов, полный запрет на пополнение кошельков наличными не отвечает реальному уровню рисков и замедлит сам процесс вытеснения наличных в отдельных сегментах экономики.