Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на 57 млн долларов (213 млн злотых) за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток - 2"

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на 57 млн долларов (213 млн злотых) за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 млн евро", - заявил глава UOKiK Томаш Хрустны. Регулятор заявил, что штраф стал ответом на отказ сотрудничать в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Подчеркивается, что эта обязанность следует из европейских норм, на которые опирается польский закон о защите прав потребителей и конкуренции.

Наложение штрафа на "Газпром" связано с продолжающимся разбирательством относительно консорциума, созданного для финансирования строительства газопровода "Северный поток - 2". В связи с этим глава UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому" из России, Engie Energy из Швейцарии и четырем из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK также попросил "Газпром" предоставить контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, финансирующими строительство "Северного потока - 2". Однако этого сделано не было.

Ранее UOKiK инициировал расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявил им обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши. По данным регулятора, "Газпром" без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.

Польский антимонопольный регулятор также помешал "Газпрому" и его европейским партнерам создать единую компанию - оператора для строительства "Северного потока - 2". Тогда партнеры по проекту начали финансирование не через совместные предприятия, а через кредиты. Оператором проекта выступает "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские компании финансируют строительство газопровода как кредиторы. В начале года президент РФ Владимир Путин заявил, что "Северный поток-2" заработает в конце нынешнего или в начале следующего года.