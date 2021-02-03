Четверти всех россиян постоянно не хватает зарплаты на самые основные нужды

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Четверти россиян не хватает зарплаты даже на основные нужды, свидетельствуют результаты опроса рекрутингового сервиса hh.ru и финтех-сервиса "Деньги вперед". Почти у половины из тех, кому не хватает до зарплаты, "дефицит" больше 20 тысяч рублей.

У 25% из 3698 респондентов зарплата не покрывает основные нужды, 39% ее едва хватает, полностью удовлетворять основные потребности на зарплату получается у 36% опрошенных, сообщает издание The Bell с ссылкой на результаты исследования.

Из тех, кому зарплаты не хватает, 46% не хватает более 20 тысяч рублей в месяц, 44% - от 10 до 20 тысяч рублей, каждому десятому - от 5 до 10 тысяч рублей.

Из-за нехватки денег три четверти россиян вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 71% - от интересного досуга, 42% - от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 36% опрошенных.

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hh.ru отмечает, что в последние два года рост средних предлагаемых зарплат едва компенсирует инфляцию: в 2020 году они выросли на 6%, или на 2500 рублей. Сами соискатели просили на 2350 рублей больше, чем в 2019 году. "Таким образом, нехватка денег до зарплаты, к сожалению, является привычной экономической реальностью большинства россиян и остается основным фактором смены работы", - говорит руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

При нехватке денег большинство респондентов прибегает к займам у родственников и друзей, почти треть обращаются в банк за кредитами. Реже россияне берут кредит наличными и обращаются в микрофинансовые организации.

Летом прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал более шокирующие данные. Согласно исследованию центра, почти половине россиян регулярно не хватает денег до следующей зарплаты. У большинства подобные ситуации случаются время от времени или редко (по 43%). Треть работающих россиян время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты (33%), каждый десятый (10%) - постоянно, 39% работников - очень редко.