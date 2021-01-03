Международная компания Det Norske Veritas (DNV GL) из-за новых санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2"

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Международная компания Det Norske Veritas (DNV GL) из-за новых санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2", передает ТАСС. представитель компании Роберт Ковни заявил, что она не сможет выдать документ, необходимый для запуска газопровода из России в Германию. В противном случае DNV GL попадет под санкции США, введенные на днях.

"DNV GL в ноябре 2020 года перестала предоставлять услуги судам, обслуживающим "Северный поток - 2". Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время", - указали в компании.

Как подчеркнули в DNV GL, это заявление сделано после принятия в США нового законодательства, по которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации "Северного потока - 2".

Накануне норвежское подразделение Det Norske Veritas (DNV GL) отказалась сертифицировать "Северный поток - 2" по тем же причинам.

1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".