Арбитражный суд Башкирии истребовал из незаконного владения в пользу государства акции АО "Башкирская содовая компания" (БСК)

Арбитражный суд Республики Башкортостан Гора Куштау 2 сентября получила статус памятника природы

Правительство Республики Башкортостан

Арбитражный суд Башкирии истребовал из незаконного владения в пользу государства акции АО "Башкирская содовая компания" (БСК), сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. Тем самым иск надзорного ведомства был удовлетворен в полном объеме, передает "Интерфакс".

"В пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия", - сказал Иванов.

Суд также обязал АО "Реестр" и банк "УРАЛСИБ", являющихся соответственно держателем реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Генпрокуратура 28 августа по поручению президента Владимира Путина оспорила законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК. В иске речь шла об истребовании в пользу государства пакетов акций ответчиков АО "Башкирская химия" (947 240 акций), АО "Региональный фонд" (634 174 штуки) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254 штуки).

В качестве обеспечительных мер по делу наложен арест на акции, а также вынесен запрет вносить любые изменения в реестр акционеров БСК.

Иск был подан после прокурорской проверки, которая выявила нарушения законов при приватизации актива. "Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации", - напомнил Иванов.

БСК привлекла внимание президента РФ Владимира Путина после того, как структура компании с разрешения властей Башкирии начала подготовку к разработке месторождения известняка на древнем шихане (сопке, образованной из морского рифа) Куштау. Местные жители начали протестовать, начались столкновения с охраной и силовиками, а также задержания протестующих.

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал найти компромисс.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия - блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%. После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика". "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

После протестов и приостановки работ на шихане Куштау Хабиров, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения. Гора Куштау 2 сентября получила статус памятника природы.

Власти республики рассчитывали увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного, и поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. Но, изучив материалы о приватизации БСК, власти региона пришли к выводу о "несправедливости сделки" и обратились с заявлением в прокуратуру и в Следственный комитет. По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 34 млрд рублей.

26 августа президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку этой приватизации. Он отметил, что идет выкачивание прибыли из компании БСК во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре. "Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, это такая печальная история", - сказал президент.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.