За год повседневные товары в РФ подорожали на 14%

Цены на продукты и товары повседневного спроса выросли в России за год на 14%, если сравнивать показатели октября этого года и прошлого. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", на которые ссылается газета "Известия". Продукты подорожали из-за роста курса валют - многие товары на рынке импортные либо в них есть зарубежные составляющие, сообщили в компании. По официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила всего 4,83%.

К товарам повседневного спроса относятся пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметика, лекарства, одежда. В течение года цены на них в магазинах менялись скачкообразно, реагируя с небольшой задержкой на изменения курсов валют, а также новшеств в налоговом законодательстве (например, повышение НДС до 20%, которое влияло на стоимость товаров в течение всего 2019 года). При этом производители и ритейлеры меняли стоимость товаров практически одновременно, подчеркнули в "Ромире".

Компания разработала методику расчета статистического индекса дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на потребительские товары. За основу для исследования аналитики взяли данные о совершенных покупках 15 тыс. домохозяйств (40 тыс. россиян) в 220 городах страны с населением от 10 тыс. человек. Все участники этой программы сканировали QR-коды чеков. Далее компания отобрала 200 наименований социально значимой продукции.

В перечень товаров "Ромира" вошли самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, помидоры, сливочное масло, овощи и фрукты, сметана, творог, печенье, хлеб, бананы и другое. Из непродуктовых товаров компания учитывала разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.

"В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья, - сказала исполнительный директор "Ромира" Инна Караева. - Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы".

Статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины продуктов в магазинах, которую фактически покупают россияне, пояснили в исследовательском холдинге. Росстат же в своих подсчетах исследует базовый набор товаров, в нем специалисты ведомства учитывают более широкую линейку продукции, а также услуги. В итоге динамика цен получается совершенно иной.

По данным Росстата, в октябре годовая инфляция на продукты питания выросла до 4,83%, напомнила замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. Основными локомотивами роста стали сахар-песок (+39,8% к октябрю 2019 года), крупа и бобовые (+22,3%) и подсолнечное масло (+14,5%), следует из данных ведомства. При этом цены на импортное продовольствие из-за девальвации рубля выросли на 23% за десять месяцев этого года, уверена она.

"Разница между официальными данными и фактурой "Ромира" более чем трехкратная. Результаты исследования холдинга выглядят достаточно обоснованными, при этом они не противоречат ни Росстату, ни другим альтернативным оценкам инфляции потребительских цен, - сказала эксперт. - Не секрет, что наблюдаемая населением инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных".