Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в пятницу отклонил жалобу Роспатента и подтвердил решение СИП первой инстанции, принятого 13 августа по заявлению кипрской компании Mareven Food Holding ltd о признании недействительным решение Роспатента от 14 августа 2019 года об отказе признать обозначение "Роллтон" общеизвестным в России, следует из картотеки суда.

Напомним, общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно, в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

Иск, как сообщает "Интерфакс", в суд в ноябре 2019 года подала кипрская компания Sunecho Limited, в июле 2020 года на основании договора о процессуальном правопреемстве заявителем по делу стала компания Mareven Food Holding ltd.

Компания просила признать товарный знак общеизвестным в отношении товаров 29-го (бульоны, составы для приготовления бульонов и супов, а также составы для приготовления картофельного пюре) и 30-го (вермишель, лапша и макароны) классов Международной

Обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной рамки в форме сердца, на фоне которой расположен словесный элемент "Роллтон", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Из заявления компании, поступившего в Роспатент, следует, что Sunecho ltd с 2007 года является правообладателем ряда товарных знаков, включающих словесный элемент "Роллтон/Rollton".

За период с 2008 года по 2016 год было реализовано 9,2 млрд упаковок бульонов, картофельного пюре быстрого приготовления и супов. Общая стоимость этой продукции составила 77,3 млрд рублей. Продукция продавалась на всей территории России через торговую сеть, включающую 795 постоянных контрагентов, в том числе магазины "Ашан", "Перекресток", "МЕТРО Кэш энд Кэрри", "Дикси", "Копейка" и "Атак".

Между тем Роспатент, рассмотрев представленные документы, пришел к выводу, что они "не могут послужить основанием для вывода о том, что обозначение "Роллтон" действительно является общеизвестным товарным знаком на территории РФ". Не согласившись с этим, компания обратилась в суд.