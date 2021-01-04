Лидером по приросту состояния в 2020 году среди российских миллиардеров стал бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов

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Несмотря на трудности 2020 года, первой из которых была пандемия коронавируса, российские миллиардеры смогли увеличить свое совокупное состояние на 13,8 млрд долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рейтинга миллиардеров Bloomberg .

Всего рейтинг Bloomberg, который составляется на основе стоимости акций компаний, принадлежащих миллиардерам, включает 500 богатейших людей мира. Выходцев из России в рейтинге насчитывается 22 человека. Богатейшим россиянином является один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин: его состояние за 2020 год выросло на 1,98 млрд долларов и сейчас составляет 30 млрд долларов.

Второе место в списке богатейших россиян занимает глава "Новатэка" Леонид Михельсон (+219 млн долларов, 24,8 млрд). Далее идут Владимир Лисин (+2,47 млрд долларов, 23,9 млрд), Алексей Мордашов (+3,11 млрд долларов, 23,1 млрд), Алишер Усманов (+4,46 млрд долларов, 21,1 млрд), Роман Абрамович (+2,06 млрд долларов, 18,4 млрд), Андрей Мельниченко (+2,72 млрд долларов, 18,1 млрд долларов), Вагит Алекперов (-4,99 млрд долларов, 17,3 млрд), Геннадий Тимченко (-1,51 млрд долларов, 16,6 млрд) и Виктор Вексельберг (+1,29 млрд долларов, 16,1 млрд).

Отметим, что лидером по приросту состояния в 2020 году среди российских миллиардеров стал бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. За год его состояние выросло на 4,82 млрд долларов и сейчас составляет 9,89 млрд. По этому показателю Керимов находится на 15-м месте среди российских миллиардеров. Лидером по потерям стал Вагит Алекперов.

Богатейшим человеком в мире сейчас является глава Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 190 млрд долларов. Далее идут Илон Маск (170 млрд) и Билл Гейтс (132 млрд долларов). Владимир Потанин занимает в рейтинге Bloomberg 45-е место.