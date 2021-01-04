Александр Новак

Пресс-служба Правительства России

Несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет завершен благодаря поддержке стран ЕС. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил вице-премьер Александр Новак.

По словам Новака, санкции США - это "открытый протекционизм". "Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что целью санкций является продвижение американского сжиженного природного газа. Вопрос о сроках завершения строительства "Северного потока - 2" он предложил адресовать компании, которая занимается реализацией проекта.

Накануне норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) заявила о прекращении сертификации газопровода "Северный поток-2". Заявление сделано после принятия в США новых законодательных актов, по которым санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации "Северного потока-2".

Проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или дооборудования.

При этом президент США может отказаться от санкций против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Также в проект включено требование консультироваться при введении санкций с рядом стран, в том числе с Великобританий, Швейцарией, Норвегией и странами Евросоюза.

Санкции против страховщиков и сертификаторов "Северного потока-2" предлагалось включить в закон об оборонном бюджете США еще в июне. Тогда это вызвало возмущение немецких властей, которые опасались, что под ограничения попадут компании из ФРГ. При этом в Германии неоднократно высказывались в поддержку газопровода. В августе Вашингтон потребовал от оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген прекратить поддержку "Северного потока-2" и пригрозил ей "финансовым уничтожением".