Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Moscow-Live / Алексей Поляков

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам пресс-конференции президента, которая прошла 17 декабря 2020 года.

"Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров", - гласит поручение.

Как напоминает ТАСС, 17 декабря Путин отметил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности, добавив, что пенсионеры этого заслуживают.

Отметим, что работающих пенсионеров лишили индексации пенсий в январе 2016 года. Это решение объясняли необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда РФ.

В конце октябре 2020 года глава Минфина России Антон Силуанов заявил , что его ведомство не поддерживает индексацию пенсий для работающих пенсионеров. "Пенсия - это компенсация за утраченный заработок и, если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен", - сказал Силуанов, выступая в Госдуме.

Тогда же глава Минфина отметил, что в последние годы зарплата в среднем растет выше инфляции, кроме того, прогнозируется рост зарплаты. По словам Силуанова, вопрос индексации пенсий заключается даже не в деньгах, а "в некоей справедливости".

"Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы", - сказал он. Вместо этого министр предложил сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров, так как именно им сейчас нужна государственная поддержка.