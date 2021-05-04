Правительство установило временный запрет на вывоз из России гречки. Ограничения будут действовать с 5 июня по 31 августа. Об этом говорится в постановлении кабмина за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА "Новости"

В приложении к постановлению сказано, что с 5 июня по 31 августа нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно.

По данным газеты "Ведомости", данная мера обсуждалась на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

На прошлой неделе Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

О подорожании гречки газета рассказала со ссылкой сразу на несколько ритейлеров и поставщиков. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков объяснял, что заводам не хватает гречихи. Однако, по его словам, непонятно, с чем это связано: либо действительно ее мало на рынке, либо аграрии просто не продают ее переработчикам. Дисбаланс создают и растущие поставки за границу, отметил он.