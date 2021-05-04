Виталик Бутерин

Romanpoet / Wikipedia

27-летний уроженец подмосковной Коломны Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Состояние создателя Ethereum достигло 1,09 миллиарда долларов после того, как цена токена впервые превысила в понедельник 3000 долларов.

Криптовалютный кошелек Бутерина содержит 333 520 токенов, пишет Forbes USA. С начала прошлого года состояние Бутерина выросло почти в 25 раз.

Ethereum - вторая по значимости криптовалюта в мире с рыночной капитализацией в 389 миллиардов долларов. Она уступает только биткоину, капитализация которого составляет 1,05 триллиона долларов. За последний год цена созданной Бутериным цифровой монеты выросла больше чем на 325%.

Эфир дорожает на фоне растущей популярности приложений децентрализованных финансов (DeFi), призванных заменить традиционные финансовые институты, такие как банки и страховые компании. Согласно данным DeFi Pulse, в настоящий момент в протоколах DeFi, многие из которых построены на основе блокчейна Ethereum, зафиксировано более 74 млрд долларов.

Главным конкурентом Ethereum остается платформа Binance Smart Chain (BSC), созданная крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance. Ежедневно BSC в среднем обрабатывает более 8 млн транзакций, блокчейн-платформа Ethereum обрабатывает более 1 млн транзакций, пишет Forbes USA.

Виталик Бутерин родился в Коломне в 1994 году. В возрасте шести лет он с семьей эмигрировал в Канаду и рос в Торонто. Бутерин учился информатике в канадском университете Уотерлу, но бросил учебу, чтобы изучать криптовалюты.

"Когда в 2013 году цена на биткоин взлетела с 13 долларов до 100 и комьюнити вокруг биткоина стало расти, я понял, что это очень интересная вещь, что возможность работать над чем-то настолько интересным представляется только раз в жизни, и решил посвятить себя этому", - говорил Виталик.

В 2014 году Бутерин получил грант в 100 тыс. долларов от венчурного фонда основателя PayPal Питера Тиля, что позволило ему сосредоточиться на изучении криптовалютной сети биткоин, а спустя год запустить собственную блокчейн-платформу. Проект Виталик Бутерин назвал Ethereum - в честь идеи эфира, всеобъемлющего пятого элемента, описанного древнегреческим философом Аристотелем.

Бутерин считает, что его проект приведет к новой технологической революции. "Революцию, которую произвел интернет, можно повторить, перевернув человеческие взаимоотношения, убрав посредника не только из денежных переводов, как предлагал биткоин, но из любой сферы", - уверен Виталик Бутерин.

В мае 2016 года он приехал в Россию, где встретился с министрами и представителями Центробанка РФ, писал РБК.

В 2017 году Виталик Бутерин вошел в топ-10 рейтинга "40 самых влиятельных молодых людей до 40 лет" по версии журнала Fortune.

Заработанные средства Виталик Бутерин тратит на развитие своего проекта, а также на благотворительность. На прошлой неделе он пожертвовал около 600 тысяч долларов в виде токенов в фонд помощи Индии. Эти пожертвования пойдут на борьбу с COVID-19.