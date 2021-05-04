Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов предупредил об опасности резкого обеднения среднего класса в период пандемии

АГН "Москва" / Андрей Любимов Пандемический кризис 2020 года привел к резкому спаду доходов населения

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Значительная доля населения, "выпавшая" в период пандемии из среднего класса, существенно обеднела, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его словам, это может иметь в том числе негативные политические последствия.

По его мнению, то, что государство поддерживало производство, но не представителей среднего класса, лишившихся средств к существованию, стало просчетом, так как любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать. Ключевым вызовом для России остается падение реальных доходов населения, и справляться с ним поддержкой самых слабых "просто нельзя".

По словам Кузьминова, переход представителей среднего класса в категорию бедных "взрывоопасен с точки зрения политики", хотя немедленных политических последствий этого процесса не просматривается. Падение доходов среднего класса может привести и к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется "в пределах 2%".

В декабре прошлого года специалисты "Альфа-банка" и НИУ ВШЭ заявили, что восстановление реальных доходов россиян после провала из-за пандемического кризиса будет медленным - в лучшем случае они увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам 2020 года.

Прогноз "Альфа-банка" выглядел пессимистичнее, чем официальный прогноз Минэкономразвития, которое сочло, что в 2020 году реальные доходы упадут на 3%, в 2021 году вырастут на те же 3%, а затем будут расти на 2,4-2,5%. В "Альфа-банке" же полагают, что после небольшого отскока в 2021 году существует риск стагнации доходов, которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года.

Пандемический кризис 2020 года привел к резкому спаду доходов населения: по итогам девяти месяцев их сокращение составило 4,3% в годовом выражении. Препятствием для восстановления доходов в 2021 году станут подавленная экономическая активность (эксперты отмечают, что вторая волна коронавируса может захватить и первый квартал 2021 года), а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, на долю которых приходится существенная часть социальных расходов.

Согласно прогнозу Центра развития ВШЭ, доходы россиян в 2021 году возрастут на 2,2%, но уже в 2022 году рост показателя замедлится до 1,9%. Экономисты института ожидают, что спад российского ВВП в 2020 году составит 3,9%, восстановительный рост составит 2,8% в 2021 году, а в 2022 году прогнозируется увеличение роста ВВП до 3,1%.

Руководитель направления "Макроэкономика" ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что по итогам 2020 года доходы россиян снизятся на 3-3,5% в годовом выражении, в следующем году их рост окажется в пределах 1,5%. При этом итоговый показатель может оказаться выше за счет выплат перед выборами в Госдуму в 2021 году, однако в целом провал 2020 года будет перекрыт только к концу 2022 года.

С 2023 года возможно ускорение роста реальных зарплат за счет возвращения кадрового дефицита на рынке труда и первых результатов нацпроекта по повышению производительности. Реальные располагаемые доходы россиян в этом случае вырастут на 2,5-3% в 2023 году и на 3,5% в 2024 году.

При этом, по словам экспертов, многолетняя стагнация реальных доходов россиян, сопровождающаяся высоким уровнем неравенства в стране, создает риски снижения доверия к государству и роста недовольства в обществе. А рост уровня безработицы может носить не только циклический, но и структурный характер: на динамику безработицы могут влиять эффект технологического сдвига, который сокращает спрос на труд, и увеличение предложения на рынке труда как следствие более высокого уровня рождаемости в 2000-е годы. По итогам 2021 года безработица может сохраниться на уровне 6%.

При этом главными бенефициарами государственной экономической политики последних лет остаются финансовый сектор и сектор недвижимости, которые увеличивают свою долю в ВВП с 2011 года. В 2020 году на их суммарную долю приходится уже более 15% экономики по сравнению с 12% в 2011 году. Финансово-страховая отрасль росла более чем на 9% в год в 2018-2019 годах.

По мнению экспертов, рост обоих секторов стал в том числе следствием программы материнского капитала, запущенной в 2010 году. В этом году Пенсионный фонд может выдать до 430 млрд руб. по этой программе, которая, в частности, стимулирует ипотечное кредитование. Объемы приобретения недвижимости могут оставаться повышенными вплоть до середины 2021 года, поскольку до июля 2021-го действует программа льготной ипотеки на новостройки. Кроме того, доступность жилья повышается за счет программы реновации в Москве, дорожного строительства и снижения ставок по кредитам в 2020 году.

Что касается банковского сектора, то он встретил ситуацию с коронавирусом в относительно сильном состоянии. Этому способствовали его масштабная расчистка, завершившаяся к концу 2019 года, и докапитализация ряда крупных банков. При этом правительство и ЦБ приняли пакет антикризисных мер в финансовом секторе, включая поддержку рублевой и валютной ликвидности, регуляторные послабления для банков, субсидирование ставок по льготным кредитам для малого бизнеса и пострадавших отраслей. Пандемия также ускоряет использование цифровых финансовых услуг в России, оказывая поддержку финансовому сектору.