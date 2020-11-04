Российская энергетическая компания "Газпром" подала апелляционную жалобу на решение о беспрецедентном в современной истории антимонопольном штрафе, наложенным на компанию антимонопольным ведомством Польши. "Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский Суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около 6,5 млрд евро. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда", - говорится в заявлении компании.

Газпром подал свою жалобу 4 ноября. В России 4 ноября отмечается День народного единства - праздник, который восходит корнями к событиям 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов, отмечает "Интерфакс".

В октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK завершил расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами (структурами групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper) для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи с чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. На основании этого нарушения антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" (на 7,6 млрд долларов) и западных финансовых инвесторов (на 100 млн долларов), писали "Ведомости".

В "Газпроме" заявили, что решение польского регулятора "нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта "Северный поток - 2".

"Фактически проект реализован не совместным предприятием, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования", - подчеркнули в компании.