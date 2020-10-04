Женевский кантон (Швейцария) установил самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на CNN. Он установлен на уровне 23 швейцарских франка в час (25 долларов в час).

При 41-часовой рабочей неделе такой МРОТ дает доход около 4 тыс. швейцарских франков в месяц (примерно 4347 долларов в месяц).

На референдуме 58% голосов было отдано в поддержку этого решения. За установление такого МРОТ выступала коалиция профсоюзов, провозгласившая целью борьбу с бедностью, поддержку социальной интеграции.

Новый МРОТ затронет около 6% работников. Профсоюзы уточняют, что напрямую выиграют от установления МРОТ примерно 30 тыс. человек, две трети которых - женщины.

В Швейцарии не установлен минимальный уровень оплаты труда, но Женева стала четвертым из 26 кантонов, которые провели голосование по данному вопросу.

Как поясняет CNN, планку в 25 долларов в час следует рассматривать в контексте Женевы, которая занимает 10-е место в списке самых дорогих городов мира по версии The Economist. По оценкам Федерального статистического управления Швейцарии на 2018 год, черта бедности для семьи из двух взрослых и двух детей составляет 3968 франков.