Пресс-служба Президента России Олег Дерипаска призвал "перестать кормить Москву" за счет налогов с крупных промышленников

Пресс-служба Президента России

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Его слова приводит Znak.com.

"Люди хотят достатка, среднего достатка. Не только в Москве, но и везде, по всей стране. Вот мы проголосовали на референдуме, 51% [избирателей]. Доход у них, если переводить в условные единицы, меньше пяти тысяч евро. Я считаю, это унизительно, даже по сравнению с Польшей", - заявил Дерипаска.

По его словам, нынешний рост экономики в 1-2%, о котором отчитывается правительство, - это сохранение того, что есть. "Нам денег не нужно, нужно перераспределить то, что собрали. Стащили в Москву, Москва живет прекрасно, часть отложили в стабилизационный фонд - что, наверное, тоже прекрасно. А в регионах и у предприятий ничего не осталось", - прокомментировал бизнесмен.

Разрешить эту ситуацию он предложил, создав в стране нормальный долговой рынок. Сейчас, по мнению Дерипаски, бизнесмены могут привлекать средства только за счет кредитов, и он обходятся в пять раз дороже, чем на внешнем рынке до 2008 года. Такое положение вещей миллиардер считает "каменным веком".

"Люди хотят нормальную ипотеку по 4-5%. Почему мы не можем ее им дать, а заставляем закладывать все до трусов?", - возмутился бизнесмен. По его словам, людей вполне возможно обеспечить работой и достатком в 15 тыс. евро, "как в Польше". "Нужно поработать 16 лет над созданием компонентной базы. […] Москва пускай живет, ее просто хватит кормить", - заявил Дерипаска.

В качестве примера неадекватного распределения денег миллиардер привел пример условного Братска, где на 200-300 тыс. человек могут работать три пульмонолога и один из них уже болеет. "Мы сами готовы построить инфекционные больницы в крупных городах. Давайте оставим деньги, которые перечислили бы в федеральный бюджет, внутри компании? И мы сами построим и больницы, и школы, и бассейн! Нет, мы их загоним в Москву, спрячем в стабфонд, Эльвира Набиуллина на них закупит долговых бумаг американских и скажет, что у нас резервы 600 млрд долларов. Очень интересно людям в Братске об этом послушать", - заключил бизнесмен.