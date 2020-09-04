Во втором квартале отмечен рекордный спад покупательной способности россиян

Пандемия COVID-19 и ограничительные карантинные меры привели к резкому падению доходов россиян. Так, покупательная способность россиян во втором квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания ( белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сливочное масло, черный чай и др.) до минимума за последние 10 лет. Это следует из расчетов Института "Центр развития" ВШЭ, пишет РБК.

Долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов во втором квартале 2020 года был достигнут только по одному основному продукту питания. Им стал сахар, который является одним из самых вредных продуктов, обращает внимание автор обзора замдиректора Института Светлана Мисихина.

Покупательная способность определяется динамикой денежных доходов населения и потребительских цен. Отношение среднедушевых денежных доходов (32,85 тыс. руб.) к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения (11,47 тыс. руб.) во втором квартале 2020 года достигло минимума за последние 10 лет (с 2011 по 2020 годы), составив 286,5%.

Как показало исследование Росстата о рационе питания населения за 2018 год (проводится 1 раз в пять лет), треть расходов российских семей (34,3%) уходит на покупку продуктов питания. При этом доля семей, у которых достаточно средств, чтобы покупать именно ту еду, которая им нравится, сократилась с 52,3% в 2013 году до 51,7% в 2018 году.

Во втором квартале 2020 года, во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции населения, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из первой оценки Росстата. Это стало рекордным квартальным сокращением в XXI веке.