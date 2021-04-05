Цены на топливо на московских заправках продолжают непрерывно расти 15-ю неделю подряд: за неделю с 29 марта по 5 апреля разные виды бензина подорожали на 11-16 копеек, дизтопливо - на 15 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

На предыдущей неделе дизельное топливо подорожало на 17 копеек, бензины - на 14-15 копеек, передает "Интерфакс".

Средняя цена Аи-92 в Москве, по данным на 29 марта, достигла 45,18 рубля за литр, Аи-95 - 49,79 рубля за литр, дизтоплива - 49,33 рубля за литр.

На прошлой неделе бензин дорожал на АЗС "Татнефти" - на 7-15 копеек, "ТНК-Столица" - на 30 копеек, "РН-Москва" - на 31 копейку, BP - на 26-30 копеек (все три управляются "Роснефтью"). Оператор под брендом Shell повысил стоимость бензина на 3-5 копеек. Независимая сеть под брендом "ЕКА" - на 10-20 копеек.

Цены на дизтопливо за неделю увеличились на АЗС "Татнефти" - на 14 копеек, на управляемых "Роснефтью" заправках на 30-31 копейку, Shell - на 16 копеек, "ЕКА" - на 30 копеек.

Стоимость нефтепродуктов на заправках столицы продолжает повышаться с начала декабря прошлого года. И по данным на 5 апреля 2021 года по сравнению с 7 декабря 2020 года стоимость Аи-92 выросла на 1,64 рубля за литр, Аи-95 подорожал на 1,74 рубля за литр, дизтопливо подорожало на 1,42 рубля за литр.

В Минэнерго заявили, что перебоев с поставками топлива в весенний период сезонного роста спроса на внутреннем рынке не будет. Объемы производства постепенно растут, и сейчас их уровень держится выше уровня 2019 года. Объем накопленных запасов составляет около 1,7 млн тонн. Также с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Но цены на АЗС пока не реагируют на эти меры и избыток предложения на внутреннем рынке. По мнению экспертов, основное давление на топливные цены оказал не недостаток бензина на внутреннем рынке, а рост нефтяных котировок при одновременном ослаблении рубля, а также увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль после изменения с начала года формулы демпфирующего механизма.

Скорректированный демпфирующий механизм заработает с мая этого года. Но, как неоднократно подчеркивали в Минэнерго, демпфер работает в обе стороны, поэтому вслед за нефтяными котировками розничные цены на бензин едва ли двинутся, пишет "Российская газета".

"Цены на бензин (и дизельное топливо) на оптовом рынке в апреле-мае могут снизиться", - говорит замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Но влиять на них будут не нефтяные котировки в долларовом выражении, а налоговый режим. Здесь оптимизм вселяет решение привести изначально завышенную условную цену в демпфирующем механизме к реалиям рынка. В результате в рознице можно ожидать стабилизации цен, уточнил Фролов.