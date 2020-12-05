inside-studio / DepositPhotos В банке утверждают, что сбой продолжался "чуть более часа". В ряде случаев средства клиентов при оплате блокировались, однако реальной транзакции не проходило. "Банк занимается возвратом заблокированных сумм на карточные счета клиентов - это займет от 2 до 5 дней", - говорится в сообщении

inside-studio / DepositPhotos

Клиенты Сбербанка в субботу пожаловались на ошибочное списание средств с карт "в никуда". По данным сайта Downdetector, отслеживающего информацию о сбоях, первые сообщения о проблемах начали поступать около 15:00 по московскому времени. Пик сбоев пришелся на 16:00, пишет РБК.

Большинство пользователей жаловались на невозможность совершить платеж или перевод. Пятая часть клиентов заявляли о сбое всех сервисов банка. Больше всего сообщений о технических проблемах пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга.

Клиенты писали, что получали отказы при попытке оплатить какие-либо покупки и услуги, при этом деньги все равно списывались, но не поступали по назначению. "Сегодня по техническим причинам ряд клиентов мог столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам VISA. Все неполадки уже устранены", - сообщается в Telegram-канале Сбера.

В банке утверждают, что сбой продолжался "чуть более часа". В ряде случаев средства клиентов при оплате блокировались, однако реальной транзакции не проходило. "Банк занимается возвратом заблокированных сумм на карточные счета клиентов - это займет от 2 до 5 дней", - говорится в сообщении.

На вопрос пользователей, как будет обстоять процесс возврата, если клиент уже ушел с покупкой, но деньги не поступили на счет магазина, в Twitter банка уточнили, что деньги в ближайшее время автоматически вернутся на карту клиента. "Если вы получили товар, магазин в дальнейшем может инициировать списание платежа за покупку", - объяснили в банке.

Там также добавили, что затруднения при проведении операций могут быть именно по картам VISA в сторонних сетях. "Операции по другим нашим картам, а также картам других банков в наших сетях обслуживаются штатно", - заявили в Сбере.