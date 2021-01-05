Штаб-квартира ОПЕК в Вене

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Страны ОПЕК+ на проходившей в формате видеоконференции встрече во вторник, 5 января, договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, когда она составит 7,125 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой два источника в ОПЕК.

Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить ее на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки. Этот рост добычи будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией, сообщили собеседники ТАСС.

Министры ОПЕК+, договорившиеся 5 января о параметрах соглашения по сокращению добычи нефти на февраль и март, в следующий раз соберутся на онлайн-встречу в начале марта. "Встреча пройдет в марте, в первых числах", - сказали собеседники агентства.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, напоминает агентство "Прайм".

Хотя базово альянс договорился, таким образом, за несколько месяцев (включая январь) ослабить свои ограничения на плановые 2 миллиона баррелей в сутки, параметры соглашения подразумевают, что шаг по добыче может быть сделан в любую сторону - как в сторону роста, так и снижения.