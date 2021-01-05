Курс рубля после попыток инерционного роста в первые минуты торгов вторника перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 мск вторника повышался до 75 рублей, курс евро вырастал до 91,9 рубля.

По мнению экспертов, рубль снижается по отношению к доллару и евро на старте торгов 5 января, отыгрывая, прежде всего, падающие второй день подряд цены на нефть. В свою очередь котировки нефти снижаются во вторник утром в связи с тревогами участников рынка по поводу ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, а также неопределенностью с объемами добычи нефти странами ОПЕК+, начиная с февраля, передает "Интерфакс".

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Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 по Москве во вторник составила $50,87 за баррель, что на 0,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1,4% - до $51,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $47,49 за баррель, что на 0,27% ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы снизились на 1,9% - до $47,62 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут продолжения встречи ОПЕК+. Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (17:30 по Москве), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии. Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне. Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.