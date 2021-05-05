Россияне начали проедать сбережения и брать больше кредитов в условиях падения уровня доходов

DepositPhotos / AnnaVsevolozhsk По данным Росстата, реальные располагаемые доходы в I квартале 2021 года снизились на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Начало 2021 года принесло ухудшение по всем статьям доходов

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Россияне из-за роста цен и падения доходов перешли в режим проедания сбережений. По данным отчета, опубликованного на сайте Росстата, общий доход россиян за первый квартал 2021 года составил 14,3 триллиона рублей, тогда как на товары и услуги они потратили 14,9 триллиона рублей. Разница была покрыта из сбережений, которые за три месяца 2021 года сократились на 604,3 млрд рублей.

Средняя скорость, с которой таяли накопления на счетах и в наличных, достигла 6,7 млрд рублей в день, или 280 млн рублей в час, подсчитало издание Finanz.ru.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы в I квартале 2021 года снизились на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Начало 2021 года принесло ухудшение по всем статьям доходов.

"Просели как зарплаты и социальные трансферты, так и прочие доходы населения. Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе-феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в "сером" сегменте рынка труда", - сообщил порталу аналитик "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов. Больше всего зарплаты упали в сегменте малого и среднего бизнеса - 17% в годовом выражении.

По оценке портала, люди проедают запасы по мере того, как их реальные доходы продолжают падать, а инфляция бьет рекорды за 5 лет по широкой потребительской корзине и за 6 лет - на рынке продовольствия и лекарств. Ожидая дальнейшего роста цен, люди потребляют "как в последний раз": помимо сбережений в ход идут банковские кредиты, выдача которых ускоряется и вскоре достигнет темпов конца прошлого года. По данным ЦБ, за январь-март физлица взяли в банках 1,217 трлн рублей новых займов, увеличивая долг со средней скоростью 13,5 млрд рублей в день, или 563 млн рублей в час.

Общий размер задолженности физлиц перевалил за 21 трлн рублей, а долговая нагрузка достигла 18,7% от доходов, что является рекордом за всю современную историю страны. По итогам 2020 года реальные доходы россиян откатились на минимум за 10 лет, зарплаты в долларовом выражении достигли 11-летнего минимума.

В декабре прошлого года специалисты "Альфа-банка" и НИУ ВШЭ заявили, что восстановление реальных доходов россиян после провала из-за пандемического кризиса будет медленным - в лучшем случае они увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам 2020 года. Препятствием для восстановления доходов в 2021 году станут подавленная экономическая активность, а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, на долю которых приходится существенная часть социальных расходов.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что значительная доля населения, "выпавшая" в период пандемии из среднего класса, существенно обеднела. По его словам, государство поддерживало производство, но не представителей среднего класса, лишившихся средств к существованию. Такой переход представителей среднего класса в категорию бедных "взрывоопасен с точки зрения политики", хотя немедленных политических последствий этого процесса не просматривается. Падение доходов среднего класса может привести и к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется в пределах 2%.