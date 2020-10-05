Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на выполнение регулярных полетов по 169 международным маршрутам. Это следует из приказа агентства, опубликованного на сайте Росавиации. Еще более 20 допусков выдано авиакомпаниям для выполнения чартерных полетов, передает ТАСС.

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, - пояснили в Росавиации. - Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов".

Перевозчики получили допуски как в страны, с которыми восстановлено авиасообщение, так и в те страны, с которыми на данный момент полеты не осуществляются.

Как следует из приложения к приказу Росавиации, допуски выданы для полетов в страны, с которыми пока не возобновлено авиасообщение: Азербайджан, Армению, Германию, Грецию, Израиль, Испанию, Италию, Кипр, Китай, Мальту, Нидерланды и Саудовскую Аравию.

После полного прекращения международного авиасообщения весной этого года, Россия с конца лета частично возобновила полеты в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швецию, Танзанию и на Мальдивы.

При этом на части маршрутов действую ограничения: например, в Белоруссию, Казахстан и Киргизию авиакомпаниям можно совершать не более одного рейса в неделю, но некоторые российские перевозчики получили допуски для выполнения полетов в эти страны.