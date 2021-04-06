Потребление говядины в России упало до минимума за десять лет на фоне пандемии и снижения доходов

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Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн, что стало минимумом за последние десять лет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уточнил, что в условиях коронавирусных ограничений, перехода на удаленный режим работы и неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Кроме того, заметное количество говядины приходится на сегмент HoReCa (сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж), сократившийся в 2020 году.

Спрос на говядину снижается второй год подряд в том числе в связи с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. Одновременно на 103%, до 20 тыс. тонн, в 2020 году вырос экспорт говядины, 45% поставок пришлось на Китай. При этом снижение потребления происходит в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, а потребление говядины мясных пород за семь лет выросло в 5 раз, до 300 тыс. тонн.

Эксперты прогнозируют, что говядина будет становиться все более премиальным видом мяса: поголовье молочных коров из-за повышения надоя молока будет сокращаться, а доля мясных пород - расти, однако продукция мясных пород обойдется дороже. При этом премиальный сегмент рынка все еще не насыщен, так что с развитием производства и логистики, розничной торговли, доставки в отдаленные регионы и ресторанного бизнеса будет расти и потребление.

Что же касается итогов 2021 года, то эксперты ожидают роста потребления говядины из-за восстановления спроса и открытия сегмента HoReCa. Еще одной причиной может стать всплеск цен на свинину и мясо птицы, в том числе из-за эпидемиологической ситуации в производстве этих видов мяса. Так, в связи с африканской чумой свиней Национальный союз свиноводов снизил прогноз роста производства свинины в 2021 году с 250-260 тыс. до 175-180 тыс. тонн, что приведет к сохранению цен на уровне 2020 года.

А из-за птичьего гриппа и проблем с поставками иностранного инкубационного яйца в январе-феврале выпуск мяса птицы сократился на 6,2%. Другие эксперты отмечают, что рост цен на свинину и птицу в этом году - явление крайне редкое и непродолжительное, которое продлится не более нескольких месяцев, и перехода на более дорогую говядину можно не ждать. Спрос на мясо молочных пород будет зависеть от динамики доходов населения, к тому же этот продукт конкурирует еще и с индейкой, производство и доступность которой растет.