robynmac / DepositPhotos Кипр мешает заключению торгового соглашения между ЕС и Канадой из-за споров о сыре халлуми

robynmac / DepositPhotos

Парламент Кипра отказался ратифицировать договор о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой, потребовав от Брюсселя и Канады признать исключительные права киприотов на название и рецепт сыра халлуми. Отказ от ратификации может стоить и ЕС и Канаде миллиарды евро и долларов, пишет Русская служба BBC.

Правительство Республики Кипр во вторник объявило, что начинает новые переговоры о ратификации торгового соглашения ЕС-Канада (CETA). В конце прошлой недели парламент отказался ратифицировать соглашение большинством голосов (38 против 17). Одной из причин отказа стала необходимость регистрации сыра халлуми в качестве продукта с защищенным названием и местом происхождения.

Кипр давно добивается того, чтобы остров был признан единственным законным производителем сыра халлуми (или хеллим по-турецки). Однако, в отличие от производителей шампанского, коньяка или пармской ветчины, добиться этого им пока не удается. Сыр из смеси овечьего и козьего молока славится плотностью и тем, что его можно обжаривать на гриле.

Производители халлуми в других странах используют гораздо более дешевое коровье молоко, что, по мнению киприотов, неправильно и лишает их доходов: экспорт халлуми приносит Кипру около 200 млн евро в год. При этом в прошлом году управление интеллектуальной собственности ЕС отказало Кипру в его требовании закрепить за собой название "халлуми", и в конце года Кипр подал на ведомство в Европейский суд.

Политики и эксперты, впрочем, полагают, что после каникул кипрские депутаты все же проголосуют за ратификацию: правящая партия "Демократическое объединение" уверена, что соглашение с Канадой выгодно и для Кипра, и для всего ЕС. Кроме того, Брюссель может уговорить Канаду запретить некипрским производителям продавать сыр под названием "халлуми" посредством решения Совместного комитета по реализации соглашения.

Кроме того, торговое соглашение ЕС с Канадой уже действует во временном режиме с осени 2017 года, и для его отмены необходимо квалифицированное большинство в Европейском совете. Чтобы торпедировать свободную торговлю с Канадой, Кипру надо будет заручиться поддержкой минимум 16 стран ЕС, в которых живет не менее 65% населения союза. Европейские издания полагают, что в Нидерландах и Италии также могут возникнуть проблемы с ратификацией соглашения о свободной торговле с Канадой.

Объем торговли между странами Евросоюза и Канады до пандемии составлял больше 70 млрд евро в год, и, по приблизительной оценке Еврокомиссии, договор о свободной торговле может добавить к суммарному ВВП Евросоюза 1,7-2,1 млрд евро. А облегченный доступ на рынок Канады принесет европейским фирмам еще сотни миллионов евро в год.