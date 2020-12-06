Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru По данным Федеральной службы судебных приставов, число россиян, которым запрещён выезд из страны из-за невыплаченных долгов, достигло четырёх миллионов ста тысяч

Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru

По данным Федеральной службы судебных приставов, число россиян, которым запрещён выезд из страны из-за невыплаченных долгов, достигло четырёх миллионов ста тысяч. Семьсот тысяч человек внесены приставами в это стоп-лист только за последний год. Всего за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений, передает РИА "Новости".

Ограничение на выезд за рубеж в качестве меры наказания для должников появилось в 2005 году. Судебные приставы считают такую меру воздействия, как временное ограничение выезда за границу, крайне эффективной и часто применяют ее в отношении злостных неплательщиков долгов.

Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности - от десяти тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.

В октябре бюро кредитных историй "Эквифакс" подсчитало, что россияне просрочили 12 миллионов 600 тысяч кредитов, взятых как в крупных банках, так и в микрофинансовых организациях. Это рекордный показатель.

Лидером по числу долгов является Москва с 803 тысячами непогашенных займов. Далее следуют Подмосковье и Краснодарский край.

Эксперты бюро пояснили, что резкий рост долгов вызван финансовыми сложностями, возникшими у граждан в период пандемии коронавируса. По их прогнозам, к концу года число просроченных кредитов и займов может вырасти ещё на миллион. В этом случае каждая шестая ссуда в России окажется проблемной.

В сентябре Росстат сообщал, что число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона человек и достигло почти 20 миллионов, что составляет 13,5% населения страны.