Индекс экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Moscow-Live

В 2020 году индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п., что стало одним из самых низких показателей за 23 года наблюдений. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gallup International, которые РБК предоставил "Ромир".

По его данным, 6% опрошенных россиян сочли, что 2021 год станет периодом экономического процветания, а 47% - что годом экономических проблем. При этом 40% жителей России ожидают, что этот год будет таким же, как 2020-й, а 8% затруднились ответить на вопрос.

Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году - 9 п.п.

Среди жителей планеты доля ожидающих экономического процветания в 2021 году составила 25%, а тех, кто готовится к проблемам, - 46%. Таким образом, мировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 21 п.п.

Наиболее пессимистично оказались настроены жители Великобритании, где индекс оказался на уровне минус 62 п.п. Примерно на том же уровне его зафиксировали в Болгарии (минус 59 п.п.) и Италии (минус 59 п.п.).

То, что россияне с пессимизмом смотрят в будущее, показал и осенний опрос ВЦИОМ. Тогда 15% респондентов заявили, что худший период Россия переживает прямо сейчас. Еще 16% ответили, что все трудности уже позади. А 60% считают, что самые тяжелые времена еще ожидают страну в будущем.

Говоря о материальном положении своей семьи, большинство респондентов (60%) заявили, что в настоящее время оно находится на среднем уровне. Негативно на эту тему высказались 24% опрошенных, в то время как о хорошем материальном положении в семье сказали лишь 15%. Индекс самооценки материального положения составил 51 п., повторив наибольший показатель этого года, зафиксированный в январе.

При этом почти половина россиян (46%) сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут. Противоположный ответ дали 23% опрошенных, еще 30% сказали, что жизнь устраивает их отчасти. Индекс удовлетворенности жизнью составил 53 п., оказавшись больше показателей времен первой волны коронавируса, но опустившись на 3 п. по сравнению с максимальным значением в июле (56 п.).

Рост уровня счастья в России, по мнению аналитиков, связан в том числе со смягчением ограничений, введенных из-за коронавируса. Эксперты отметили, что во время самоизоляции люди ощутили важность и ценность личного общения, встреч и свободного передвижения, и после отмены ограничений "возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволили многим ощутить прилив счастья в жизни".