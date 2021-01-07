Глава компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск поднялся на первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, который составляет агентство Bloomberg .

В настоящее время состояние Маска оценивается примерно в 188,5 млрд долларов. На второе место рейтинга опустился основатель Amazon Джефф Безос (187 млрд долларов), который возглавлял список богатейших людей мира с 2017 года и, вероятно, сохранил бы свое лидерство, если бы не развелся с женой . На третьей строчке находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 132 млрд долларов. Маск превзошел Гейтса в рейтинге миллиардеров в ноябре прошлого года.

Илон Маск отреагировал на новость о своем рекордном состоянии лаконичной записью "Как странно" в Twitter. "Ладно, пора возвращаться к работе", - написал он следом.

How strange — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

В январе 2020 года Илон Маск находился только на 35-й строчке рейтинга Bloomberg, но в течение следующих месяцев его состояние выросло в несколько раз. В основном Маск увеличил свое богатство за счет акций Tesla, которые стремительно выросли в цене: год назад капитализация компании, выпускающей электрокары, составляла менее 100 млрд долларов, а сейчас этот показатель составляет более 730 млрд долларов. Маску в настоящее время принадлежит около 20 акций Tesla.