Правительство РФ изменило порядок биржевых торгов топливом, чтобы стабилизировать цены

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Правительство РФ расширило меры по реализации бензина и дизеля на биржевых торгах, чтобы избежать резких скачков цен. Теперь нефтяные компании должны будут часть объемов нефтепродуктов продавать сторонним АЗС на торгах, говорится постановлении правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Текст документа размещен на сайте кабинета министров, передает ТАСС.

"Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС", - пояснили в кабмине.

Постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов, что поможет отправляющим топливо на биржу компаниям планировать объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц. "Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС", - отметили в правительстве.

Кроме того, постановление дает возможность торговать через биржу с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Ранее это осуществлялось только железнодорожными поставками. Теперь базисами поставок топлива, проданного через биржевые торги, будут выступать не только железнодорожные станции, но и сами НПЗ, с которых забирать топливо теперь можно будет с помощью автомобильного транспорта.

Как утверждают в правительстве, это даст возможность отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов, а также гарантирует то, что проданное на бирже топливо попадет в пункты, где покупатели забирают товар.

Также постановлением утверждаются правила, которые устанавливают требования по определению минимальной величины объема автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5 в налоговом периоде на биржевых торгах.

Согласно им, налогоплательщик должен не позднее, чем за три рабочих дня до начала налогового периода направить бирже, на которой планируется реализация товара, сведения, которые будут размещены на ее сайте.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин АИ-92 с 10 января по 7 апреля выросли на 7,4%, на АИ-95 - на 9%. При этом с декабря 2020 года по 23 марта 2021-го биржевые оптовые цены на АИ-92 возросли на 18,6%, на АИ-95 - на 18,8%.

В прошлом месяце региональные управления ФАС разослали владельцам АЗС письма с просьбой обосновать рост цен на топливо в рознице с начала года.