Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru Рекордная за четыре года сумма, 2 млрд рублей, заложена на развитие сети общественных туалетов в 2022 году, а всего на нее планируется потратить 5,7 млрд рублей

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

Столичные власти заложили 93,5 млрд рублей на программу благоустройства городской среды "Моя улица" в ближайшие три года, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Москвы, внесенного в Мосгордуму мэром Сергеем Собяниным. В 2021-2023 годах на реконструкцию улиц планируется потратить соответственно 28,5 млрд, 33 и 32 млрд рублей.

Таким образом, сумма, заложенная на программу в 2022 году, является рекордной с 2017 года, когда на "Мою улицу" было выделено 42,2 млрд рублей. Всего на столичную программу "Развитие городской среды" за три года планируется потратить 305 млрд рублей. Рекордная за четыре года сумма, 2 млрд рублей, заложена на развитие сети общественных туалетов в 2022 году, а всего на нее планируется потратить 5,7 млрд рублей.

На развитие "единой светоцветовой среды" в Москве заложено 73 млрд рублей. На развитие безбарьерной среды для маломобильных жителей - 22,3 млрд. Больше 2 триллионов рублей отведено под развитие транспортной системы Москвы. За три года планируется построить 25 станций метро, четыре электродепо, около 272 км автомобильных дорог.

Более 858 млн рублей заложено на развитие "новых видов транспорта": средства в частности направят на обеспечение москвичей общественным прокатом велосипедов. Рекордная с 2014 года сумма (2,198 трлн рублей) выделена на развитие здравоохранения, в том числе 10 миллиардов - на вакцинацию от коронавируса. На образование на три года заложат 1,269 трлн рублей, на соцподдержку - 1,756 трлн.

Согласно проекту бюджета, московская экономика из-за пандемии коронавируса переживает самое глубокое падение с 2009 года - на 2,4% в текущем году. Однако мэрия рассчитывает на быстрое восстановление экономики и рост бюджетных расходов в ближайшие три года.