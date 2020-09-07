Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Bundeskanzlerin Алексей Навальный

Навальный LIVE / YouTube

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введение против России санкций, которые затронут строительство газопровода "Северный поток - 2", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Канцлер присоединилась к заявлению министра иностранных дел ФРГ, которое он сделал в выходные", - сказал Зайберт.

По его словам, пока рано говорить о каких-либо последствиях дела Навального для российско-германских отношений. В Берлине все еще ждут от Москвы ответа на вопросы относительно случившегося с Навальным. Однако, по словам Зайберта, канцлер "считает неправильным изначально исключать какие-либо возможные реакции", передает "Радио Свобода". Он также отметил, что Меркель пока не обсуждала с президентом России Владимиром Путиным произошедшее с Алексеем Навальным.

Ранее Меркель заявляла, что отравление Навального не стоит увязывать с проектом "Северный поток-2". Агентство Bloomberg отметило, что Меркель говорила так до того, как специалисты бундесвера установили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Глава МИД Германии Хайко Маас в минувшие выходные впервые допустил, что правительство Германии может пересмотреть свой подход к газопроводу в зависимости от поведения Москвы.

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Министр признал, что прекращение строительства газопровода причинит ущерб немецким и европейским компаниям, которые в нем участвуют, однако, по его словам, было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этого проекта в связи с событиями вокруг Навального.

"Я в любом случае надеюсь, что россияне не заставят нас изменить нашу позицию по "Северному потоку-2". И те, кто этого требуют, должны осознавать последствия. В "Северном потоке-2" участвуют более 100 предприятий из 12 европейских стран, около половины из них - из Германии. Сводить сейчас дебаты только к "Северному потоку-2" не соответствует произошедшему", - сказал Маас в интервью изданию Bild (перевод InoPressa).

Глава МИД Германии также сообщил, что Берлин уже давно дал добро на удовлетворение запроса Москвы о правовой помощи по делу Навального, но это длительный процесс, так как обследование оппозиционера продолжается. Кроме того, передачу личных данных должен разрешить их обладатель. Обвинения Москвы в затягивании ответа министр назвал "очередной дымовой завесой".

На прошлой неделе кандидат на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал остановить строительство трубопровода "Северный поток-2", а лидер партии Аннагрет Крамп-Каренбауэр заявила, что власти Германии вынесут будущее этого проекта на повестку дня. За остановку строительства "Северного потока - 2" также выступила сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок.

В Кремле заявили, что наблюдают за призывами немецких политиков, но не видят рисков блокировки проекта, передает РБК. "Пока фиксируем, что на каждое такое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности такого предложения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рубль отреагировал резким падением

На фоне новостей из Германии курс евро в ходе торгов 7 сентября превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, сообщает Forbes со ссылкой на данные Московской биржи.

По ходу торгов европейская валюта стоила 90,10 рубля, а к 13:20 по Москве курс снизился до 89,91 рубля. К предыдущему закрытию евро прибавляет около 70 копеек. Доллар превысил 76 рублей впервые с 26 августа.

Эксперты Интерфакс-ЦЭА" объяснили негативные настроения игроков ожидаемым расширением санкций против РФ в связи с отравлением Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть, а также выходным днем в США по случаю Дня труда.