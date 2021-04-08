Кремль объяснил, что реализации амбициозных планов в РФ мешает нехватка мигрантов

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин России не хватает мигрантов для реализации "амбициозных планов" в различных секторах экономики, к примеру, в строительстве и сельском хозяйстве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-служба президента России

России не хватает мигрантов для реализации "амбициозных планов" в различных секторах экономики, к примеру, в строительстве и сельском хозяйстве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель президента ответил журналистам на вопрос, фиксируют ли в Кремле рост негатива в отношении мигрантов со стороны россиян и угрожает ли это как-то национальной безопасности. "Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не могу это прокомментировать и не буду", - сказал Песков.

"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть", - цитирует пресс-секретаря Владимира Путина агентство РИА "Новости".

Напомним, дефицит рабочих из стран Центральной Азии возник в России в результате закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Однако уже в ближайшее время после возобновления авиасообщения в РФ могут вернуться до миллиона мигрантов.

В интервью радио Sputnik свое мнение по поводу этого прогноза высказал главный специалист компании "Помощь мигрантам" Андрей Гелерман.

Как отмечает "Российская газета", Россия возобновила авиасообщение со странами Центральной Азии с 1 апреля, и это будет способствовать возвращению трудовых ресурсов, уехавших из-за COVID-19. По прогнозу президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, в страну может вернуться до миллиона человек.

В эфире радио Sputnik главный специалист компании "Помощь мигрантам" Андрей Гелерман отметил, что до 2020 года такое количество трудовых мигрантов было нормальным для России. "Это стандартное количество иностранных граждан из Центральной Азии, которые в обычное, не пандемийное время находятся в России. Они все были у нас здесь, поэтому Россия их примет. Вопрос только к ним самим, хватит ли им ресурсов, в том числе и финансовых, чтобы прилететь сюда", - сказал он.

Но помешать возвращению трудовых мигрантов могут дороговизна авиабилетов и ограниченное количество рейсов в Москву. Кроме того, российский рынок труда стал менее привлекательным для иностранцев после пандемии. "Сейчас работы не густо, зарплаты снизились. Большинство из мигрантов работают нелегально, а значит, зарплаты еще ниже, чем официальные. Приедут те, у кого здесь семьи. Сейчас они смогут вернуться. Но это не сильно повлияет на общее количество мигрантов у нас", - считает Гелерман.

В России фиксируют рост негатива в отношении мигрантов

Между тем, социологические опросы по итогам 2020 года фиксируют рост негативного отношения жителей России к мигрантам, что значительно ухудшает межнациональные отношения.

На прошлой неделе замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, ссылаясь на социологические исследования, сообщил, что "в 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже - на 7,5% выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений".

На ежегодном семинаре-совещании "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года", которое проходило в Новосибирске, Магомедов сказал, что в Сибири ситуация схожа с общероссийской - там 22,3% жителей негативно относятся к мигрантам.

Представитель Кремля отметил, что формирование этнических анклавов, прежде всего из состава трудовых мигрантов и членов их семей, способствует не только криминализации общества, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования конфликтов с местным коренным населением.

В связи с этим замглавы администрации президента России обратил внимание руководства регионов на важность работы правоохранительных органов и "дальнейшее выстраивание системных мер по адаптации и интеграции мигрантов в российское сообщество".

Он привел данные МВД России, согласно которым в 2020 году в России было зафиксировано пребывание почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, при этом в систему российского школьного образования включены только 140 тысяч детей. "Не совсем понятно, где находятся остальные... Это создает напряжение. Посмотрите на эту проблему. Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна. Большинство из них - это будущие граждане нашей страны. Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создает большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить", - сказал Магомедов.