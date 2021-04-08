ВЦИОМ: больше трети россиян считают нынешний уровень налогов чрезмерным

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав Среди считающих налоги чрезмерными большая часть (49%) входит в возрастную группу 25-34 года. Россияне старше 60 лет относятся к налогам терпимее, как чрезмерные их оценивают 25%

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Больше трети (36%) россиян назвали действующие налоги чрезмерными. Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые приводит РБК, примерно половина респондентов (52%) посчитали налоговое бремя достаточным. Как недостаточное его оценил только 1% опрошенных.

Среди считающих налоги чрезмерными большая часть (49%) входит в возрастную группу 25-34 года. Россияне старше 60 лет относятся к налогам терпимее, как чрезмерные их оценивают 25%. При этом нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных, а в возрастной группе 18-24 года - лишь 49%.

42% респондентов заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад. Таких людей больше, чем тех, кто утверждает, что сегодня зарабатывает больше, чем пять лет назад (30%). И наоборот, только 13% сообщили, что платят меньше налогов, чем раньше. Упали доходы за прошедший пятилетний срок у 27%. "Таким образом, субъективные оценки говорят об увеличении налогового бремени на граждан", - отметил ВЦИОМ.

Сравнивая себя с большинством знакомых, респонденты чаще всего указывали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие (43%). Больше окружения, по субъективным оценкам, платят только 7%, меньше других - 14%. Половина россиян (51%) платят подоходный налог через бухгалтерию своего предприятия/компании. Подают декларацию самостоятельно 8% россиян. Не платят подоходный налог 9% наших сограждан, а у 31% нет доходов, облагаемых НДФЛ.

Среди налогов на имущество россияне в прошлом году чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%). Каждый пятый опрошенный заявил об отсутствии имущества, подлежащего налогообложению (22%), каждый десятый не платит, имея льготы или иные уважительные причины (12%).

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Закон направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей, в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже учтены в проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе "Развитие здравоохранения".

В законе уточняется, что налоговая ставка в размере 13% сохраняется для доходов физических лиц (налоговых резидентов РФ) от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также для подлежащих налогообложению доходов, полученных гражданами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

Исключение составляют ценные бумаги. При этом подчеркивается, что доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ в размере 15%, сюда же включаются дивиденды, полученные от иностранной организации и признанные физическим лицом в своей декларации.

В части администрирования повышенной ставки НДФЛ в размере 15% предусматривается, что налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за I квартал 2021 года. Также он освобождается от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджетную систему РФ указанных сумм налога до 1 июля 2021 года.

Стремление российского руководства повышать налоги именно в кризисные годы, когда неуклонно сокращаются доходы граждан, вызывает много вопросов у экономистов. Однако некоторые из них оправдывают повышение налогов тем, что в России растет разрыв между богатыми и бедными, причем доходы богатых увеличиваются даже в кризис. Они предлагали увеличить налоговое бремя для богатых, однако политика государства направлена на рост налогообложения среднего класса, который и так больше всего страдает в условиях пандемии.