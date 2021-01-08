Россиянам разъяснили порядок уплаты 13-процентного налога по вкладам свыше 1 млн рублей

Moscow-Live / Акишин Вячеслав В Минфине РФ разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В Минфине РФ разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей.

Как говорится на сайте Федеральной налоговой службы, налогом облагаются не банковские вклады, а проценты по ним.

"Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены", - говорится в сообщении.

При этом, если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором произведено зачисление этих процентов.

В России с первого января начал действовать налог на доходы с процентов по принадлежащим физическим лицам вкладам, размер которых в сумме превышает один миллион рублей. Доход будет облагаться НДФЛ по ставке 13%.

Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году. По оценкам Минфина, это принесет бюджету порядка 100 миллиардов рублей, а в 2023 году - 102,9 миллиарда.

Идею обложить налогом доходы населения в виде процентов по вкладам в банках свыше 1 млн рублей озвучил президент России во время своего мартовского телеобращения к нации. Тогда Владимир Путин заявил, что этот налог затронет лишь около 1% вкладчиков. Однако по данным Агентства по страхованию вкладов, в 2019 году число вкладов физических лиц размером более 1 млн руб. составляло 55,3% от их общего количества.