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"Московский кредитный банк" (МКБ) совместно с компанией "Связной" запускает новый сервис - оформление неперсонализированных кредитных карт "Можно больше" в магазинах "Связной". Услуга доступна на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Оформить кредитный продукт в магазинах "Связной" может любой совершеннолетний гражданин России, имеющий регистрацию по месту жительства на территории страны и стабильный источник дохода. Для этого достаточно предоставить паспорт и заполнить заявление-анкету. После подачи заявки и в случае одобрения от банка процесс получения карты займет не более 20 минут. Клиент тут же получит неперсонализированную пластиковую карту, которой можно пользоваться практически сразу.

Минимальный размер лимита кредитной карты от 30 тысяч рублей, максимальный - до 100 тысяч рублей. Процентная ставка: от 21% годовых в рублях. Льготный период погашения заемных средств по данным картам до 123 календарных дней. Срок установления лимита кредитования - до 2 лет с даты подписания заемщиком договора.

"Обычно в магазинах техники оформляются карты рассрочки, которые рассчитаны на конкретные товары. МКБ и Связной предлагают оперативное оформление классических кредитных карт. Они станут для пользователя постоянным запасным кошельком, и не будут ограничивать в целях, на которые можно направить кредитные средства", - отметила Татьяна Брюхина, начальник управления развития карточного бизнеса МКБ.

"Внедрение новых сервисов для решения повседневных потребностей клиентов - одно из приоритетных направлений для нас. А партнерство с МКБ, который согласно данным ЦБ РФ вошел в ТОП 10 российских банков по надежности в 2020 году, поспособствует улучшению клиентского опыта от приобретения финансовых услуг в магазинах Связного", - говорит вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании "Связной" Максим Следков.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

"Связной" - розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. У компании 3 тыс. магазинов в 1200 городах России, более 15 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более миллиона покупателей в день. Ключевой фокус работы "Связного" - стать проводником в мир технологий для самой широкой аудитории. Достичь этой цели позволяет собственная платформа онлайн-продаж, тесное взаимодействие с вендорами и разработчиками сервисов, а также развитие собственных нишевых продуктов.